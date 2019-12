Mutter lebte gretrennt von Familie : Vater erschießt 15-jährigen Sohn in Itzehoe und tötet sich selbst

Vater erschießt 15-jährigen Sohn in Itzehoe und tötet sich selbst

Itzehoe Der Mann soll am frühen Morgen den Polizei-Notruf gewählt und berichtet haben, dass er seinen Sohn erschossen hat. Dann soll der 64-Jährige seinen Suizid angekündigt haben. Die Polizei fand auch einen toten Hund bei den Leichen.

Ein 64-jähriger Vater hat in Itzehoe in Schleswig-Holstein seinen 15-jährigen Sohn erschossen und dann sich selbst getötet. Wie die die Polizei am Dienstag mitteilte, berichtete der Mann gegen 00.45 Uhr über Notruf, dass er seinen Sohn erschossen habe und nun Selbstmord begehen werde.