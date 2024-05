Umzug nach Thüringen Italienische „Problembärin“ JJ4 wird nach Deutschland umgesiedelt

Die „Problembärin“ JJ4 aus der norditalienischen Provinz Trentino soll nach Angaben der Provinzregierung in ein Bärenreservat in Deutschland umgesiedelt werden. Der Umzug der Bärin, die vor mehr als einem Jahr einen 26-jährigen Jogger in einem Wald unweit von Trient attackiert und getötet hatte, werde bis zum Herbst vollzogen, sagte der zuständige Assessor Roberto Failoni am Dienstag der Zeitung „Corriere del Trentino“. JJ4 soll demnach in den Alternativen Bärenpark Worbis in Thüringen gebracht werden.