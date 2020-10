IS-Prozess : Cuspert-Witwe zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt

Hamburg Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation im Ausland ist die Witwe des Rappers und IS-Kämpfers Denis Cuspert zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ihr Verteidiger hatte eine Bewärhungsstrafe gefordert.

Die 36-Jährige sei von der Idee eines islamischen Staates auf der Grundlage der Scharia fasziniert gewesen, sagte der Vorsitzende des Strafsenats am Hanseatischen Oberlandesgericht, Norbert Sakuth, am Freitag in Hamburg. Auf ihrer Reise nach Syrien Anfang 2015 habe die Deutsch-Tunesierin ihre drei kleinen Kinder in ein Kriegsgebiet mitgenommen und damit ihre Erziehungs- und Fürsorgepflicht verletzt. Außerdem habe Omaima A. Beihilfe zur Versklavung eines jesidischen Mädchens geleistet und durch die kurzzeitige Verfügung über ein Kalaschnikow-Sturmgewehr gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen.

Die gebürtige Hamburgerin war Anfang 2015 ihrem damaligen Mann ins Herrschaftsgebiet des Islamischen Staates (IS) gefolgt. Mit ihren Kindern lebte sie bis Ende April 2016 in der Hochburg der Terrororganisation in Rakka. Nach dem Tod ihres Mannes im Frühjahr 2015 heiratete sie dessen Freund Cuspert. Der Berliner Gangsterrapper („Deso Dogg“) hatte sich 2014 dem IS angeschlossen und stand in den USA auf der Terrorliste. Medienberichten zufolge wurde er 2018 in Syrien bei einem Luftangriff getötet.