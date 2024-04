Brief von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) Internet-Gerüchte um „Vergewaltigungstag“ beschäftigen Schulen

Das Phänomen von Falschinformationen in sozialen Medien beschäftigt derzeit Berliner Schulen. Es geht um das Thema Vergewaltigung. Am Dienstag war ein Brief von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) an die rund 800 Berliner Schulen öffentlich bekannt geworden, in dem sie vor kursierenden Fake-News zum Thema sexuelle Belästigung von Mädchen und Jugendlichen gewarnt hatte. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie teilte auf Anfrage am Mittwoch mit, sie sei zuvor über Schulaufsichten und Schulen darauf aufmerksam gemacht worden, dass es entsprechende Schüler-Chats gebe. Genauer geht es den Angaben der Senatsverwaltung zufolge um einen angeblichen „International Rape Day“ (Nationaler Vergewaltigungstag) am 24. April.