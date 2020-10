Afrikanische Schweinepest : Insgesamt 46 Fälle in Brandenburg bestätigt

Insgesamt 46 Fälle in Brandenburg bestätigt

Berlin In Brandenburg nimmt die Zahl der an der Afrikanischen Schweinepest verendeten Wildschweine weiter zu. Mittlerweile sind 46 Fälle bestätigt - darunter aber nach wie vor keine Hausschweine.

Das Friedrich-Loeffler-Institut wies die Tierseuche am Freitag an sechs weiteren Wildschweinen nach, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin mitteilte. Hausschweinbestände seien aber nach wie vor nicht betroffen.