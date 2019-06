Insektenplage : Schwammspinner überrennen Gunzenhausen

Gunzenhausen Die Bilder könnten einem Horrorfilm entstammen: Zu Tausenden bevölkern schwarze, haarige und bis zu sieben Zentimeter lange Schwammspinner-Raupen Gärten und Häuser und sogar das Freibad in Gunzenhausen.

In diesem Frühjahr habe sich das Insekt im Wald der mittelfränkischen Stadt explosionsartig vermehrt, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montag. Das 117 Hektar große Waldgelände hätten die Raupen bereits kahlgefressen - und sich in den vergangenen Tagen auf den Weg in die benachbarte Siedlung gemacht. Viele Anwohner des Burgstallwaldes seien mit den Nerven am Ende. Als Soforthilfe seien professionelle Schädlingsbekämpfer beauftragt worden.