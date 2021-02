A9 bei Ingolstadt : Polizei nimmt Mann wegen 26.000 gefälschter Pfandetiketten fest

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ingolstadt Die Polizei Inglstadt hat einen Mann gestoppt, der in seinem Auto 26.000 Flaschen mit gefälschten Pfandetiketten geladen hatte - Gesamteinlösewert von 6500 Euro. 2019 war der 45-Jährige bereits mit einem ähnlichen Fall aufgeflogen.

Geschnappt wurde der Mann auf der Autobahn 9 bei Allershausen. Mit dem Einlösen des Pfands wäre ein Schaden von etwa 6500 Euro entstanden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Dienstag in Ingolstadt mit.

Bei dem Fahrer handle es sich um einen aus Rumänien stammenden 45-Jährigen, der bereits im Jahr 2019 in einem ähnlichen Fall aufgeflogen sei. Damals sei er mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen. Der bei einer anlassunabhängigen Kontrolle am Sonntag gefasste Mann sei in Untersuchungshaft gekommen, ihm werde unter anderem Urkundenfälschung vorgeworfen.