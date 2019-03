Schlappe vor Gericht: Influencerin Pamela Reif muss Werbung auf Instagram kenntlich machen

Karlsruhe Influencerin Pamela Reif muss ihre Werbung auf Instagram kennzeichnen. Das hat das Landgericht Karlsruhe entschieden. Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig. Reifs Anwalt kündigte Berufung an.

Die Influencerin Pamela Reif muss Links (Tags) zu Markenherstellern in ihren Instagram-Fotos künftig als Werbung kennzeichnen. Die 22-Jährige verlor am Donnerstag vor dem Landgericht Karlsruhe einen Prozess um Schleichwerbung. Der Berliner Verband Sozialer Wettbewerb hatte in drei Fällen eine Unterlassungsverfügung gegen die 22-Jährige erwirkt.