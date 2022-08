Folge der Inflation : TUI will Hotelpreise in den nächsten Jahren moderat erhöhen

TUI will Hotelpreise in den nächsten Jahren moderat erhöhen

Frankfurt Die Teuerung macht auch vor der Reisebranche nicht Halt. Reisekonzern TUI kündigte an, seine Hotelpreise in den kommenden Jahren zu erhöhen. Somit werden auch die Reiseangebote insgesamt teurer.

Es werde eine moderate Anhebung der Hotelpreise geben, kündigte der designierte Konzernchef Sebastian Ebel am Mittwoch an. „Das führt auch zur Erhöhung des Reisepreises.“ Der Reiseveranstalter sei bei der Kapazitätsplanung mit Blick auf mögliche Effekte der Inflation auf die Nachfrage vorsichtig. Die Verbraucher verzichteten aber im seltensten Fall auf Urlaub, sie zögen womöglich aber nähere Reiseziele den teureren Fernstrecken vor. In diesem Sommer seien die Durchschnittspreise 18 Prozent höher, da die Urlauber höherwertige Leistungen der Hotels und längere Aufenthalte buchten.