Neues Infektionsschutzgesetz : NRW-Wirtschaft kritisiert geplante Bereitstellungspflicht von Tests in Betrieben

NRW-Wirtschaft kritisiert geplante Bereitstellungspflicht von Tests in Betrieben

Unternehmerverbände und Handwerksvertreter aus Nordrhein-Westfalen finden scharfe Worte für die im neuen Infektionsschutzgesetz vorgesehene Bereitstellungspflicht für Corona-Test in Betrieben. Die Maßnahme sei „weder angemessen noch nachvollziehbar“.

Die vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Pflicht zum Angebot von Corona-Tests am Arbeitsplatz stößt bei der nordrhein-westfälischen Wirtschaft auf scharfe Kritik. Diese Auflage sei „angesichts der großen Anstrengungen der Unternehmen zur Bekämpfung der Pandemie in den vergangenen Wochen weder angemessen noch nachvollziehbar“, sagte am Dienstag der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Unternehmensverbände, Johannes Pöttering. Die Politik sollte vielmehr kleine und mittlere Betriebe organisatorisch und finanziell bei der Durchführung der Corona-Tests unterstützen.