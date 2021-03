In über 100 Städten : Siebter globaler Klimastreik von „Fridays for Future“

14 Bilder So streiken Fridays for Future-Aktivisten in Deutschland und weltweit

Berlin Bundesweit waren unter dem Motto „#AlleFür1Komma5“ am Freitag Aktionen in mehr als 100 Städten geplant. Zu den Protesten hatte die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ aufgerufen.

„Another World is possible“ steht in großen weißen Buchstaben auf der Oberbaumbrücke über die Spree: Eine andere Welt ist möglich. Junge Leute haben den Slogan beim siebten globalen Klimastreik am Freitag auf die Fahrbahn der Brücke gemalt, die den Stadtteil Kreuzberg im Westen Berlins mit Friedrichshain im Osten der Bundeshauptstadt verbindet. Zu den Protesten hatte die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ aufgerufen.

Bundesweit waren unter dem Motto „#AlleFür1Komma5“ am Freitag Aktionen in mehr als 100 Städten geplant. In Berlin waren neben der Malaktion auf der Oberbaumbrücke unter anderem eine „Bootsdemo“ auf der Spree und mehrere Fahrraddemonstrationen geplant. An der Malaktion hätten sich wegen der Corona-Beschränkungen nur 250 Menschen vor Ort beteiligen können, sagte Karla Wiegmann vom Presseteam.

„Fridays for Future Berlin“ stehe „auf der Straße für den Kampf gegen die Klimakrise und für Klimagerechtigkeit“, hieß es: „Der menschengemachte Klimawandel ist schon lange keine düstere Zukunftsvorstellung mehr, sondern bittere Realität.“ Deshalb müsse dringend gehandelt werden. In Brandenburg waren ebenfalls Aktionen geplant, darunter in Potsdam, Cottbus, Senftenberg, Eberswalde, Oranienburg und Neuruppin.

Auch die Kirchen hatten zu dem Klimastreik aufgerufen. „Wir wissen seit langem, dass wir etwas gegen den Klimawandel und für die Bewahrung der Schöpfung tun müssen“, betonte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein: „Er betrifft uns alle, aber ganz besonders den Globalen Süden.“

Die Bewegung „Fridays for Future“ habe viele wachgerüttelt, betonte Stäblein: „Sie erinnern uns mit ihrer inzwischen weltweiten sozialen Bewegung für das Klima und ihrem Aufruf zum globalen Klimastreik nachdrücklich daran: Wir können nicht so weitermachen wie bisher.“ Auch die Kirche sei in der Pflicht, Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen.

Die neue „Brot für die Welt“-Präsidentin Dagmar Pruin forderte zum Klimastreiktag mehr deutsches Engagement gegen die Erderwärmung. „Mit Pro-Kopf-Emissionen weit über dem globalen Durchschnitt tragen wir in Deutschland noch immer überproportional stark zur Klimakrise bei“, sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin: „Deutschland muss endlich seinen eigenen Klimazielen nachkommen.“ Denn unter den Folgen der Erderwärmung litten vor allem jene Menschen, die den Klimawandel nicht verursacht hätten.

Auch in der Wirtschaft gebe es Bewegung, erklärte die Vereinigung „Entrepreneurs for Future“ (dt.: Unternehmer für die Zukunft) am Freitag in Berlin. Eine zum globalen Klimastreiktag veröffentliche Studie zeige, dass Klimaschutz bei vielen Unternehmen trotz Corona ganz oben auf der Agenda stehe. Vielen gingen jedoch die politischen Instrumente der Bundesregierung dafür nicht weit genug. Sie hielten zum Beispiel den aktuellen CO2-Preis von 25 Euro je Tonne zur Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen für zu niedrig.

Das Motto „#AlleFür1Komma5“ des Klimastreiktags mahnt die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens von 2015 an. Der Vertrag setzt das Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

