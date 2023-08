Statistisches Bundesamt In Kitas arbeiten mehr Männer als noch vor zehn Jahren

Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, lag der Männeranteil im Jahr 2022 bei 7,9 Prozent. 2012 hatte er noch 4,1 Prozent betragen. Am Stichtag 1. März 2022 waren insgesamt rund 681.000 Menschen unmittelbar mit der pädagogischen Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen befasst. Knapp 53.500 davon waren Männer. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 arbeiteten zum Stichtag 1. März insgesamt gut 438.000 Menschen in der pädagogischen Betreuung, davon rund 18.000 Männer.