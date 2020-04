Hund "Flocki" wird beerdigt : In Hamburg gibt es das erste Mensch-Tier-Grab

Der Friedhof "Unser Hafen" in Braubach: Hier können sich Mensch und Tier in einem Urnengrab bestatten lassen (Archiv-/Symbolbild). Foto: epd/Heike Lyding

Hamburg Hund "Flocki" ist der erste Vierbeiner, der auf dem neuen Grabfeld für Mensch und Tier in Hamburg bestattet wird. Frauchen Ingrid B. wird nach eigenem Willen einmal direkt neben ihrem Haustier die letzte Ruhe finden.

Der "Westie" (West Highland White Terrier) sei ein Geschenk ihres verstorbenen Mannes gewesen und habe über 13 Jahre lang bei ihr gelebt, so Ingrid B. Bislang stehe die Urne bei ihr im Wohnzimmer. Sie selbst werde einst in einem Urnengrab neben "Flocki" beigesetzt.

Als sie von der Möglichkeit der Mensch-Tier-Bestattung erfahren habe, habe sie sich direkt an die Friedhofsverwaltung gewandt, sagte Ingrid B. Ihr Mann sei auf See bestattet worden und habe daher kein Grab. "Nun habe ich endlich einen Platz, wo ich trauern und Blümchen ablegen kann." Die Beisetzung, die sie zusammen mit ihrer Tochter vornehmen will, solle unspektakulär ablaufen. "Wir werden die Urne einfach in das vorbereitete Loch legen."