Jens Söring wegen Doppelmordes verurteilt Das Leben nach drei Jahrzehnten US-Knast

Vor dem Bezirksgericht Bedford County in Virginia, USA, wurde Jens Söring am 21. Juni 1990 wegen Doppelmordes schuldig gesprochen und zu zwei Mal lebenslänglich verurteilt. In den USA bedeutet schon ein Mal: bis zum Ende des Lebens. Das Verbrechen, das ihm zur Last gelegt wird, ist ungewöhnlich brutal. Die Eheleute Derek und Nancy Haysom werden am 30. März 1985 in ihrem Haus in Bedford mit insgesamt 48 Messerstichen ermordet, die Kehlen sind ihnen durchtrennt worden. Zeugen gibt es nicht, eine Tatwaffe wurde nie gefunden, auch waren Sörings Fingerabdrücke nicht am Tatort. Jahrzehnte später wurden DNA-Tests durchgeführt, Sörings DNA konnte in keiner der 42 Proben vom Tatort nachgewiesen werden. Allerdings waren die Proben nicht nach den heutigen Standards aufbewahrt worden und damit über die Jahre Feuchtigkeit und Kontaminierung ausgesetzt. Ihre Auswertung galt daher nur als begrenzt aussagekräftig – und konnte nicht dazu dienen, Klärung in einem Fall zu bringen, der in den 1980er-Jahren mit der Liebesbeziehung eines ungleichen Paares begann.