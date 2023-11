Für den guten Zweck In Ausstellung geschmuggeltes Bild versteigert

Das Kölner Auktionshaus Van Ham hat am Donnerstag für einen guten Zweck ein Gemälde versteigert, das in eine Ausstellung der Bundeskunsthalle hineingeschmuggelt worden war. Mehrere Bieter hätten online und per Telefon für das Bild „Georgia“ mitgeboten, teilte das Auktionshaus mit. Eine Sammlerin aus Bergisch Gladbach habe bei einem Gebot von 2800 Euro den Zuschlag erhalten. Da das Auktionshaus zudem das Aufgeld spende, erhalte der Kölner Verein ArtAsyl eine Spende von insgesamt 3700 Euro.