Zahl der Taten wieder gestiegen : Bislang 65 Angriffe auf Flüchtlingsheime in diesem Jahr

Bislang 65 Angriffe auf Flüchtlingsheime in diesem Jahr

Osnabrück Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl zum Jahresende noch deutlich steigen wird. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Behörden 70 überwiegend rechtsmotivierte Angriffe und Sachbeschädigungen.

Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsheime in Deutschland ist nach Jahren wieder gestiegen. In den ersten drei Quartalen dieses Jahr gab es 65 Anschläge auf Unterkünfte, wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ am Dienstag unter Berufung auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion berichtete. Damit sei fast die Zahl des gesamten Jahres 2021 erreicht.