Zahlen gehen deutlich zurück : Immer weniger Raddiebstähle in Deutschland - außer in Sachsen

Immer weniger Raddiebstähle in Deutschland - außer in Sachsen

Berlin Immer weniger Fahrräder werden in Deutschland geklaut. Im Vergleich zu 2015 sind im vergangenen Jahr 17 Prozent weniger Diebstähle gemeldet worden. Nur in einem Bundesland ist die Zahl der geklauten Drahtesel weiterhin enorm hoch.

Die Fahrraddiebstähle in Deutschland sind seit 2015 um rund 17 Prozent zurückgegangen. Dies geht aus einer parlamentarischen Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Christian Jung an die Bundesregierung hervor, die AFP am Freitag vorlag. Danach wurden im vergangenen Jahr bundesweit 277.874 Fahrräder als gestohlen gemeldet, 2015 waren es noch 335.174.

Den größten prozentualen Rückgang gab es im Vergleichszeitraum in Sachsen-Anhalt, Hamburg und Schleswig-Holstein mit jeweils rund 30 Prozent weniger geklauten Fahrrädern. In Bayern, Bremen und dem Saarland ging die Zahl der gemeldeten Raddiebstähle weniger deutlich zurück. Nur in Sachsen stieg die Zahl der gestohlenen Fahrräder von 19.395 im Jahr 2015 auf 21.021 im Jahr 2019. Das war ein Plus von 8,4 Prozent, wie aus der Aufstellung des Bundesinnenministeriums hervorgeht.