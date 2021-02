Anmeldungen zum „grünen Abitur“ : Immer mehr Menschen wollen Jäger werden

Ein Jäger sitzt bei einer Drückjagd in einem Wald auf einem Hochsitz (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Berlin Der Deutsche Jagdverband hat im vergangenen Jahr einen weiteren Anstieg bei den Anmeldungen für die staatliche Jägerprüfung festgestellt. Coronabedingt konnten sich aber nur 18.820 Frauen und Männer der Prüfung stellen.

Das waren annähernd so viele wie im Jahr zuvor. Allerdings stünden coronabedingt noch viele Prüfungen aus, teilte der Jagdverband am Samstag in Berlin mit. Der Verband geht deshalb davon aus, dass 2020 deutlich mehr Menschen Jägerkurse besucht haben als 2019. Damit setze sich ein positiver Trend fort. Im Vergleich zu 2009 sei die Zahl der Prüflinge 2020 um 95 Prozent gestiegen.