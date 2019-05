Problem verschärft sich : Einsamkeit trifft schon Jugendliche

Berlin Immer mehr Menschen leiden darunter, einsam zu sein. Ihr Anteil ist nach Regierungsangaben in einzelnen Altersgruppen um fast 60 Prozent gestiegen. Experten sehen die Politik gefordert. Denn einsam zu sein, macht oft krank.

Mit der zunehmenden Zahl von Single-Haushalten steigt das Problem krankmachender Einsamkeit in Deutschland. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP hervor. Danach nahm die Einsamkeitsquote bei den 45- bis 84-Jährigen von 2011 bis 2017 um rund 15 Prozent zu, in einzelnen Altersgruppen sogar um 59 Prozent. So fühlten sich vor acht Jahren 5,1 Prozent der 65- bis 74-Jährigen einsam, zuletzt waren es bereits 8,1 Prozent. Probleme gibt es auch schon bei Jugendlichen. Jeder vierte sagt, dass er sich manchmal oder selten einsam fühle, Mädchen häufiger als Jungen.