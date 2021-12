Polizeieinsatz in Immenstadt : Paar geht zu Corona-Demo und lässt Kleinkinder im Auto zurück

Immenstadt Weil ein Paar im bayerischen Immenstadt seine drei und fünf Jahre alten Kinder während eines sogenannten Corona-Spaziergangs bei drei Grad Außentemperatur im Auto zurückließ, hat es nun Ärger mit dem Jugendamt. Ein Passant war auf die weinenden Kinder aufmerksam geworden.

