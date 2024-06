Wegen Äußerung zu Hamas-Überfall Münchner Imam zu 4500 Euro Strafe verurteilt

In den 30 Jahren, die er inzwischen in Deutschland lebe, habe er sich immer für Integration eingesetzt und für den interreligiösen Dialog, betonte der Imam. Er habe in Karlsruhe einen Integrationspreis bekommen, sei Mitinitiator eines muslimisch-jüdisch-christlichen Kulturzentrums in Wolfsburg gewesen und habe an der Uni Erlangen-Nürnberg islamische Religionslehrerinnen und -lehrer ausgebildet. Diese Aufzählung solle „zum Ausdruck bringen, welcher Mensch ich bin und welche Haltung ich habe“.