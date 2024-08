Landkreis Harz Paar fährt im Streit in Graben und meldet Auto als geklaut

Erst ein Streit am Steuer, der in den Straßengraben führt, dann ein vorgetäuschter Autoklau: Die Polizei im Landkreis Harz (Sachsen-Anhalt) hat gleich mehrere Verkehrsstraftaten aufgeklärt. Samstagfrüh hatte eine 55-Jährige während der Fahrt bei Eilsdorf einen so heftigen Streit mit ihrem Beifahrer, dass dieser die Handbremse betätigte, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam auf gerader Strecke nach links von der Straße ab und rutschte in den Graben.