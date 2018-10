In dem Museum gibt es unter anderem ein Gericht aus Würmern, einen Bullenpenis und einen Eintopf aus fermentierten Bohnen. Foto: Mo Styles

Malmö Im schwedischen Malmö eröffnet kommende Woche das „Museum für ekliges Essen“ mit 80 ungewöhnlichen Köstlichkeiten aus aller Welt. Dem Kurator zufolge sollen Besucher auch ihr Ekelempfinden hinterfragen.

Augen auf und durch: Im südschwedischen Malmö eröffnet am 31. Oktober das „Museum für ekliges Essen“ (Disgusting Food Museum) in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Schlachthauses. 80 besonders gewöhnungsbedürftige Gerichte aus aller Welt werden – teils täglich frisch zubereitet und duftend – vorgestellt. Mutige Besucher dürfen auch probieren.

Aus Grönland wird etwa mit dem Kiviak ein verblüffend einfach zubereitetes Gericht vorgestellt: Man fange und schlachte eine Robbe und 500 Alkenvögel, nehme erstere aus und fülle sie mit den 500 Vögeln. Wichtig: Die Füllung besteht aus ganzen Vögeln, samt Schnäbeln, Füßen und Federn. Die Robbenhaut wird zugenäht und mit Fett abgedichtet, um Fliegen abzuhalten. Das Ganze wird unter einem Steinhaufen abgelegt. Nach drei bis sechs Monaten ist die Delikatesse, die in Grönland gern in der Winterzeit gegessen wird, dann fertig.

Ähnlich wie Hühner kommen in Peru ganze Meerschweinchen auf den Tisch. Dazu wird das flauschige Fell entfernt, das Tier in eine Pfeffergewürzmischung eingelegt und dann in der Pfanne gebraten, wobei es durch einen flachen Stein plattgedrückt wird. Das Cuy wird mit Kartoffeln und einer Salsa gereicht.