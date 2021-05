Im Gesicht verletzt : Mann in Magdeburg antisemitisch angegriffen

Mann in Magdeburg antisemitisch angegriffen

Magdeburg Eine Gruppe junger Männer soll einen 22-Jährigen in Magdeburg geschlagen und ihm die Kippa vom Kopf gerissen haben. Eine Zeugin schritt ein, woraufhin die Männer flüchteten.

In Magdeburg hat eine Gruppe junger Männer einen Juden angegriffen. Dabei wurde dem 22-jährigen Magdeburger am Mittwoch "unter Gewaltanwendung die Kippa vom Kopf gerissen", wie die Polizei am Donnerstag auf Anfrage bestätigte. Der Mann sei geschlagen und dabei leicht im Gesicht verletzt worden. Eine Zeugin schritt ein. Die Gruppe junger Männer flüchtete daraufhin.