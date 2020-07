Eingepfercht : 31 Migranten in Kühllaster an tschechischer Grenze entdeckt

31 Migranten in Kühllaster an tschechischer Grenze entdeckt

Berggießhübel In einem Kühllaster kauern 31 Männer auf Obstkisten. Sie wollen illegal nach Deutschland, werden an der Grenze zu Tschechien geschnappt. Der Fahrer des Lasters wird festgenommen.

In einem voll beladenen Kühllaster sind bei einer Kontrolle auf der Autobahn 17 in Sachsen an der tschechisch-deutschen Grenze 31 Migranten entdeckt worden. Es handle sich ausschließlich um Männer im Alter zwischen 18 und 47 Jahren, die nach ersten Erkenntnissen aus der Türkei, Syrien, dem Iran und dem Irak stammen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch. Der 57 Jahre alte Fahrer aus der Türkei wurde nach der Kontrolle am Dienstagabend festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.