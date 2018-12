Interview mit Ex-“Cindy aus Marzahn“: Warum Ilka Bessin nicht über die AfD sprechen möchte

Düsseldorf Früher war sie als Cindy aus Marzahn unterwegs, heute steht Ilka Bessin als sie selbst auf der Bühne - weil sie schwierigere Themen anpacken möchte. Über die AfD möchte sie aber nicht sprechen.

Die Autobiografie von Ilka Bessin trägt den falschen Titel. Statt „Abgeschminkt“ hätte „Ungeschminkt“ viel besser gepasst. Schonungslos gegenüber sich und anderen erzählt sie von ihrem Aufwachsen als gehänselte Jugendliche in Brandenburg, ihren Jahren als Hartz-IV-Empfängerin und ihren Allüren, nachdem sie es als „Cindy aus Marzahn“ zu einiger Berühmtheit geschafft hatte. 2016 verabschiedete sie sich von der Figur, um fortan als sie selbst auf der Bühne zu stehen.

Es ist schon irre, wie Sie in der Comedy-Branche gelandet sind. Sie haben beim Quatsch Comedy Club angerufen, um sich dort als Kellnerin zu bewerben. Dann hatten Sie aber den falschen Menschen am Telefon, den, der die neuen Talente sichtete.

Bessin Eigentlich war es die richtigste Person – wenn es dieses Wort gibt - die ich in dem Moment hätte treffen können. Ich glaube an Schicksal. Da sitzt jemand und passt auf einen auf.

Bessin Das Problem war: Sie konnte schon alles sagen, man hat sie aber nicht so ernst genommen. Wenn ich politische Themen anspreche, sollen die Leute nicht denken, dass ich mich darüber lustig mache. Dafür ist mir das zu wichtig. Ich wollte aber auch Dinge sagen, die ich so nicht in Ordnung finde. Wo ich der Meinung bin: Das müsste man mal aussprechen.