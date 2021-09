Maskenstreit endet tödlich : Tatverdächtiger war vor Schüssen auf Tankstellen-Kassierer unauffällig

Blumen und Kerzen sind vor der Tankstelle aufgestellt, in der ein Angestellter am Samstagabend erschossen wurde. Foto: dpa/Birgit Reichert

Idar-Oberstein Nach einer tödlichen Attacke auf einen Tankstellen-Kassierer im Streit über das Tragen einer Corona-Maske gehen die Ermittlungen gegen den 49-jährigen Tatverdächtigen weiter. Der Mann ist nach Angaben des Oberstaatsanwalts bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten.

Die Ermittlungen nach dem tödlichen Angriff auf einen Tankstellen-Kassierer im Streit um die Maskenpflicht werden laut Staatsanwaltschaft noch einige Wochen dauern. „Wir müssen uns jetzt erstmal selbst ein klares Bild machen“, sagte Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. In dieser Zeit wolle die Behörde keine „Wasserstandsmeldungen“ über den Ermittlungsstand abgeben. „Die Feinarbeit der Ermittlungen geht jetzt erst so richtig los.“