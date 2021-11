Messerangriff im ICE : Ermittler schließen islamistischen Hintergrund nicht aus

München Bei einer Wohnungsdurchsuchung des Beschuldigten sollen unter anderem Propagandavideos des sogannten Islamischen Staats (IS) gefunden worden sein. Der 27-Jährige soll am 6. November Passagiere in einem ICE mit einem Messer angegriffen und teils schwer verletzt haben.

Der Messerangriff in einem ICE in Bayern am vorvergangenen Wochenende hat nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden womöglich doch einen extremistischen Hintergrund. Darauf deuteten Inhalte auf dem Facebook-Account des beschuldigten 27-jährigen Syrers und Propagandavideos des Islamischen Staats (IS) hin, die bei einer Durchsuchung seiner Wohnung gefunden worden seien, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag in München mit. Ein islamistisches Motiv für die Tat sei nicht auszuschließen. Die Ermittlungen würden deshalb von der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) übernommen. Der Mann hatte am 6. November Passagiere in dem Zug von Passau nach Hamburg mit einem Messer angegriffen und vier von ihnen zum Teil schwer verletzt.