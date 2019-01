Vielbefahrene ICE-Strecke: 370 Bahnreisende sitzen stundenlang zwischen Hamburg und Berlin fest

Karstädt Vier Stunden musste die Strecke wegen eines Personenunfalls gesperrt werden. Für die Passagiere des ICE ging es am Abend dann endlich weiter - in einem anderen Zug.

Rund 370 Bahnreisende haben am Donnerstag mehrere Stunden in einem ICE zwischen Hamburg und Berlin festgesessen. Wie der Lagedienst der Polizei und die Deutsche Bahn am frühen Abend berichteten, war es auf freier Strecke bei Karstädt in Brandenburg zu einem Personenunfall gekommen.