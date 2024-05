Prozess um Messerattacke von Brokstedt Anklage fordert lebenslange Haft für Ibrahim A.

Die Verteidigung des Beschuldigten sprach sich wegen Schuldunfähigkeit hingegen für einen formalen Freispruch und eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung aus. Sein Mandant leide an einer psychotischen Störung, sagte Anwalt Björn Seelbach am Donnerstag in seinem Schlussvortrag. Er habe die angeklagte Tat verübt, sei aber nicht dafür verantwortlich zu machen. Ein Urteil wird am 15. Mai verkündet.