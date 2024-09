Mythos Hymen Warum ein Unternehmen „künstliche Jungfernhäutchen“ verkauft

Was markant klingt, ist ein Pulver aus Lebensmittelfarbe und ein paar Zusätzen, das Frauen sich wahlweise in einer Kapsel oder eingebettet in zwei Zellulose-Membranen in die Vagina einführen können. Die Kapsel soll sich binnen zwei Stunden auflösen, die briefmarkengroßen Zelluloseschnipsel innerhalb weniger Minuten – und in Kontakt mit Körperflüssigkeit sollen rote Flecken am Bettlaken übrig bleiben. So soll Jungfräulichkeit nachgewiesen werden.