Unwetter erwartet Fallen die Festivals am Wochenende ins Wasser?

Deutschlandweit geht außerdem das Musikfestival Fête de la Musique am Freitag in seine nächste Runde. Laut Webseite findet es in 140 deutschen Orten statt. Nach Angaben eines Sprechers wollen allein in Berlin Künstlerinnen und Künstler zwischen 16.00 und 22.00 Uhr an knapp 250 Orten in der Stadt ihr Können zeigen. Geplant sind etwa Jazz-, Pop- und Klassikkonzerte. Je nach Wetterlage könnten auch in der Hauptstadt einige Auftritte ins Wasser fallen - denn hier wird ebenfalls mit Unwettern gerechnet.