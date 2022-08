Protest vor dem Brandenburger Tor : Hunderte protestieren in Berlin gegen Krieg in der Ukraine

Hunderte protestieren in Berlin gegen Krieg in der Ukraine

Berlin Eine Demonstration mit zunächst rund 2000 Teilnehmern hat sich am Mittwoch ihren Weg durch Berlin gebahnt. Anlass war der Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit, und der russische Angriffskrieg begann vor exakt sechs Monaten.

Ein halbes Jahr nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine haben in Berlin Hunderte Menschen gegen den Krieg protestiert. Nach Gebeten in der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz zogen die Menschen am Mittwoch in Richtung Potsdamer Straße. Etliche von ihnen schwenkten ukrainische Flaggen, trugen diese über den Schultern oder blau-gelbe Kleidungsstücke.