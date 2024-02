Mutter quält mit Freundin Sohn Hundebox-Prozess fortgesetzt – Gutachter bescheinigt schwere Störung

Die Mutter, die schon zum Prozessauftakt am Montag mehrfach in Tränen ausgebrochen war, zeigte am Donnerstag erneut Reue. Es tue ihr schrecklich leid, was passiert sei. Sie wisse nicht, wie es so weit habe kommen können. Ihre Verteidigerin Astrid Wagner ging aufgrund der bisherigen Unbescholtenheit ihrer Mandantin davon aus, dass die 33-Jährige nicht die Höchststrafe erhält. Der Anwalt der 40-Jährigen nahm seine Mandantin in Schutz. Sie habe das Ausmaß des Leidenswegs des damals Zwölfjährigen nicht überschaut. „Ich bin überzeugt davon, dass meine Mandantin nicht wusste, dass das in der Form stattfindet.“