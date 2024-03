Cockerspaniel Famke Hund sprang von Schiff in die Mosel – gerettet nach zwölf Tagen

Ein von einem Schiff gesprungener Hund ist nach zwölf Tagen lebend von einer unbewohnten kleinen Insel in der Mosel in Rheinland-Pfalz gerettet worden. Das Tier sei anschließend vorsorglich zu einem Tierarzt gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik am Mittwochabend in Mainz mit. Der Cockerspaniel war am 15. März von einem Binnenschiff in die Mosel gesprungen.