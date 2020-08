Hotel Mama und Papa : Mehr als ein Viertel der 25-Jährigen wohnt noch im Haushalt der Eltern

Wiesbaden Mehr als jeder vierte junge Erwachsene wohnt in Deutschland mit 25 Jahren noch bei den Eltern. Dabei bleiben Söhne länger Zuhause als Töchter, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.

Längst nicht jeder junge Erwachsene kehrt dem elterlichen Haushalt frühzeitig den Rücken: 28 Prozent der 25-Jährigen lebten 2019 noch bei den Eltern, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Damit änderte sich das Auszugsverhalten junger Menschen in den vergangenen Jahren kaum: Im Jahr 2000 lebten 30 Prozent der 25-Jährigen noch mit ihren Eltern unter einem Dach.