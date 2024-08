Nach Hotel-Einsturz in Kröv „Ihr seid Helden!“ – Trauer und Zuversicht bei Gottesdienst

Gebetet wurde auch für einen niederländischen Vater, der bei dem Unglück verletzt wurde und in einem Trierer Krankenhaus auf Intensivstation behandelt wird. „Gib ihm die Kraft, es zu überstehen, und die Kraft, zu seiner Familie zurückkehren zu können“, sagte Kesselheim in einer Fürbitte. Am Sonntagmorgen habe der Mann noch im künstlichen Koma gelegen, teilte die Polizei mit. „Wir vertrauen, dass er ganz gesund wird. Die Ärzte sind gut“, sagt dessen Vater Auke Hoefnagel in einer Ansprache am Ende des Gottesdienstes.