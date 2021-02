Horror-Crash in Berlin : Auto ausgebrannt, zwei Tote, ein Verdächtiger

Berlin Selbst erfahrene Berliner Rettungskräfte sagen, einen solchen Unfallort sehe man nicht so oft. Eine nächtliche Autofahrt junger Männer endet jäh. Der mutmaßliche Fahrer überlebt.

Trümmerteile fliegen 100 Meter weit durch die Luft. Das vollbesetzte Auto kracht mit solcher Wucht gegen einen Baucontainer in Berlin-Treptow, dass es zerreißt und in Flammen aufgeht. Bei dem Horror-Crash vom späten Dienstagabend sterben zwei junge Männer, einer davon sofort, ein anderer später in einer Klinik. Der mutmaßliche Fahrer überlebt. Der 21-Jährige wurde am Mittwoch im Krankenhaus festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wurde ein Haftbefehl antragt. Fahrlässige Tötung und ein illegales Kraftfahrzeugrennen mit tödlichem Ausgang werden ihm zur Last gelegt.