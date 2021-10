Kreis Dillingen in Bayern : Polizei prüft nach Verschwinden von Mädchen Verbindung zu Sekte

Holzheim In Bayern sucht die Polizei nach einer Elfjährigen aus dem Landkreis Dillingen. Das Mädchen kehrte demnach am Samstag vom Joggen nicht zu ihrer Pflegefamilie zurück. Die Ermittler prüfen, ob die leiblichen Eltern, die Anhänger einer Sekte sind, im Zusammenhang mit dem Verschwinden stehen.

Die Polizei in Bayern hat mit einem Aufgebot von rund 100 Einsatzkräften nach einem verschwundenen Mädchen bei Dillingen an der Donau gesucht. Die Elfjährige sei am Samstagnachmittag in Holzheim zum Joggen aufgebrochen und nicht wiedergekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Über eine weitere Suche werde entschieden, wenn sich neue Anhaltspunkte ergäben, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Ermittelt werde sowohl im Umfeld der leiblichen Familie des Mädchens, aber auch ein Unfall oder eine Straftat würden nicht ausgeschlossen. „Nach einer Ausreißer-Geschichte sieht das nicht aus“, sagte Polizeioberkommissar Markus Trieb. Nach dem Mädchen wird öffentlich gefahndet.