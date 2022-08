Die Zeiten, in denen Barbie immer nur blond und schlank war, sind endgültig vorbei. In der neuen „Fashionistas“-Linie spiegeln sich moderne Werte wie Diversität und Body Positivity wieder. Unterschiedliche Hautfarben, Haarfarben und Körperformen sollen die Vielfalt der Gesellschaft repräsentieren. Wie das aussieht, zeigen wir Ihnen in dieser Bilderstrecke.