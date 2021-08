Nach Flutwelle am Fuß der Zugspitze : Acht Menschen in Höllentalklamm gerettet

Grainau In der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze soll eine Flutwelle mehrere Menschen mitgerissen haben. Aktuell läuft ein Rettungseinsatz der Bergwacht, bei dem mehrere Menschen aus dem Wasser geholt werden. Weitere Personen sollen noch vermisst sein.

Eine Flutwelle hat in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze mehrere Menschen mitgerissen. Bei einem Großeinsatz wurden nach Angaben der Polizei am Montagabend acht Menschen aus dem Wasser gerettet. Zwei Menschen galten am Abend noch als vermisst. Rund 150 Helfer von Feuerwehr, Bergwacht, Wasserwacht, Rettungsdienst und Polizei waren nahe Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen im Einsatz.