Höhere Parkgebühren für SUVs Fette Autos sollen mehr zahlen – richtig so!

Der Städtetag hat jetzt in seiner Not den Vorschlag der Deutschen Umwelthilfe aufgegriffen, die Parkgebühren in der City nach Autogröße zu staffeln. Die französische Hauptstadt Paris schreitet bereits zur Tat und will das Entgelt am Straßenrand und in Parkhäusern für überdimensionierte Fahrzeuge innerhalb des Boulevards Périphérique verdreifachen. Dann kostet die Parkstunde 18 Euro. Das ist natürlich zu viel. Aber so wie bei uns kann es auch nicht bleiben. Oft stehen Monster-Autos auf zwei Parkplätzen oder lassen bestenfalls noch einen Mini oder Smart neben sich zu. Die übliche Breite eines städtischen Stellplatzes von zwei Metern erreichen oder übertreffen bereits mindestens elf SUV-Modelle.