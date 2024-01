Blockierte Gehwege und Grünflächen DUH fordert höhere Parkgebühren für „Monster-SUV“

Mit Blick auf die Größe der Fahrzeuge verwies die DUH auf eine am Montag veröffentlichte Studie der Nichtregierungsorganisation Transport & Environment. Sie zeige, dass in Europa neu zugelassene Autos in den vergangenen 20 Jahren im Schnitt zehn Zentimeter breiter geworden seien. Deutschland sei in dieser Entwicklung „trauriger Spitzenreiter“. SUV ist die Abkürzung für „sport utility vehicle“ und bedeutet so viel wie sportlicher Geländewagen.