Schleswig-Holstein Sturm fordert erstes Todesopfer

Nach Angaben der schottischen Polizei war im Bezirk Angus am Donnerstagnachmittag die Leiche einer 57-Jährigen geborgen worden, die durch Hochwasser in einen Fluss gerissen worden sei. Am Abend sei in Angus außerdem eine 56-Jährige gestorben, als ihr Wagen von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Am Freitag starb in der zentralenglischen Grafschaft Shropshire ein Mann um die 60, als er von Wassermassen mitgerissen wurde.