“Paukenschlag am Wochenende“ Deutscher Wetterdienst warnt vor Hochwasser im Süden und Südosten

Dauerregen, Starkregen, Hochwasser: Der Deutsche Wetterdienst hält insbesondere im Süden und Südosten des Landes Unwetter für möglich. „Der große Paukenschlag stellt sich dann am Wochenende ein, und das genau elf Jahre nach dem verheerenden Hochwasser in Teilen Bayerns“, sagte Meteorologe Marcel Schmid am Mittwoch in Offenbach. Er betonte aber zugleich: „Wir bleiben deutlich unter der Menge von damals.“