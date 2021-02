Digitaler Hochwasserratlas : Ab sofort gibt es Informationen zum Hochwasser in Echtzeit

Hochwasser ist für viele Menschen eine Bedrohung. Der Hochwasseratlas soll einen besseren Überblick geben. Foto: Mannis Museum

Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie bringt den ersten digitalen und interaktiven Hochwasseratlas heraus. Jeder Bürger kann sich anmelden und die Geodaten einsehen.

Pünktlich zum bevorstehendem Tauwetter und Eisschmelze mit Folgen für den Pegelstand auch an Rhein und Ruhr will der Bund mit einem neuen und für jedermann zugänglichen Hochwasseratlas die Bürgerinnen und Bürger in den Hochwasserschutz einbinden. An diesem Dienstag bringt dazu das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) den ersten digitalen interaktiven Hochwasseratlas auf den Markt.

Darin sollen jede Bürgerin und jeder Bürger kostenfrei blättern und sich beinahe in Echtzeit zu Überschwemmungen in ihrer Region informieren können. Nach dem Waldbrandatlas und dem Dürreatlas, beide erstmals im vergangenen Jahr aufgelegt, ist der Hochwasseratlas ein drittes großes Nachschlagewerk des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie mit Sitz in Frankfurt/Main, mit dem der Bund auch Nutzern außerhalb von Behörden, also seinen Bürgerinnen und Bürgern, seine selbst ermittelten Geodaten als interaktives Werkzeug an die Hand geben will. Ein Hitzeatlas soll noch folgen. Dieser Hochwasseratlas ist Teil der von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) betriebenen „Heimatschutzpolitik“, wie es in seinem Hause heißt. Seehofer will so den riesigen Fundus an Geodaten der Bevölkerung zur Information wie auch zum eigenen Schutz vor Wetter- und Klimaextremen zur Verfügung stellen. Hochwasserereignisse gelten als vielschichtig und speisen sich aus einer Reihe von Einzelphänomenen, aus deren Zusammenspiel auch eine Naturkatastrophe in den betroffenen Regionen entstehen kann.

In diesem digitalen interaktiven Hochwasseratlas finden sich unter anderem Pegelstände, Fließgeschwindigkeit, verschiedene Informationen zu Niederschlag und Niederschlagsprognosen, aktuelle Satellitendaten und von Überflutung bedrohte Gebiete an Flussläufen. Die Bürger sollen so die Situation auf einen Blick erfassbar können. Das BKG macht aus vorhandenen und selbst ermittelten Daten wie etwa Satellitenbilder oder Fernerkundungsdaten digitale interaktive Tools. Diese interaktiven Werkzeuge unterstützen die Anwenderinnen und Anwender bei der Interpretation der Lage. Katastrophenschutz, Feuerwehren oder Schifffahrt sollen so besser gewappnet sein und reagieren können. Auch Anwohner am Rhein sollen dann schnell erkennen können, in welcher Geschwindigkeit der Rhein-Pegel steigt und wann das Hochwasser ihre Region mit welcher Wucht erreicht.

Dem Nutzer stehen unter anderem eine Auswahl an verschiedenen Karteninhalten, die Animation von zeitlichen Abläufen oder auch eine Ortssuche zur Verfügung. Zusätzlich sind Verlinkungen zu weiterführenden Informationsquellen beispielsweise des Deutschen Wetterdienstes in die Anwendung eingebettet. Wer den Hochwasseratlas nutzen will, muss sich allerdings anmelden. Damit soll vorgebeugt werden, dass die Server im Ernstfall nicht überlastet sind und der Katastrophenschutz Vorrang hat.