Hochwasserlage in Deutschland Wetterdienst verlängert Dauerregen-Warnungen

In den Hochwasser-Regionen ist keine Entspannung in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet „neue Regenfälle in den bisher bereits gebeutelten Gebieten“. Noch am Mittwoch sollten neue Warnungen vor Dauerregen ausgegeben werden. Bestehende Warnungen sollen bis Samstag verlängert werden. „Besonders im Fokus stehen dabei Gebiete im Westen und der Mitte des Landes“, berichtete Meteorologin Julia Tuschy.