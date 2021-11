Nach Flutkatastrophe im Sommer : Deutlicher Anstieg bei Versicherungen gegen Extremwetter

Berlin Nach der Flutkatastrophe im Juli mit über 180 Toten hat sich die Nachfrage nach Versicherungspolicen gegen Extremwetterereignisse vervielfacht.

Mit einer Elementarschadensversicherung lassen sich auch Schäden durch Starkregen oder Hochwasser absichern - bei einer normalen Wohngebäudeversicherung sei dies nicht der Fall, erklärte der GDV weiter. Für das laufende Jahr 2021 erwarte die Versicherungswirtschaft nun einen neuen Spitzenwert bei den Versicherungsabschlüssen. Schätzungen zufolge könnten bis zum Jahresende rund die Hälfte aller Wohnhäuser in Deutschland über einen entsprechenden Versicherungsschutz verfügen - ein Plus von etwa vier Prozentpunkten im Vorjahresvergleich.

Ergänzt werden solle dieses Opt-Out-System mit Investitionen der öffentlichen Hand in bessere Präventionsmaßnahmen gegen Extremwetter. Asmussen forderte außerdem ein konsequentes Bauverbot in Hochwassergebieten. „Ohne konsequente Klimafolgenanpassung wird unsere Gesellschaft gezwungen sein, die schlimmen Auswirkungen verheerender Unwetterereignisse immer wieder zu durchleben“, warnte er.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) schlug am Donnerstag ein abgestuftes Verfahren für eine dichtere Versicherungsabdeckung vor: In einem ersten Schritt solle ein gesetzliches Leitbild zur Absicherung sämtlicher Naturgefahren im Bereich der Wohngebäudeversicherung festgeschrieben werden. Nach zwei Jahren sollte dieses evaluiert werden - für den Fall, dass diese Maßnahme nicht zu der gewünschten Versicherungsabdeckung führt, forderte der vzbv eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden an Wohnhäusern.

Starke Regenfälle hatten Mitte Juli katastrophale Überschwemmungen an Flüssen insbesondere in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Laut GDV betrug der versicherte Schaden über sieben Milliarden Euro, insgesamt wurden bis zu 200.000 Gebäude und 50.000 Autos beschädigt. Der Schaden insgesamt lag bei knapp 30 Milliarden Euro. In Rheinland-Pfalz kamen im Zusammenhang mit dem Hochwasser 133 Menschen ums Leben. In Nordrhein-Westfalen gab es 48 Tote.