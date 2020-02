Keine Verletzten : Schwere Sturmflut in Hamburg – Fischmarkt unter Wasser

Schwere Sturmflut in Hamburg – Fischmarkt unter Wasser

Hamburg Eine schwere Sturmflut hat am Mittwoch Hamburg erreicht. Der Fischmarkt und einige Straßen am Hafen stehen unter Wasser.

Die Pegelstände in der Hansestadt lagen 2,76 Meter höher als das mittlere Hochwasser, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie am Vormittag. Der Fischmarkt und einige Straßen am Hafen wurden laut Polizeiangaben überschwemmt. Verletzt wurde niemand. Einige Autos mussten aus dem Wasser gezogen werden.