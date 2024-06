Scholz und Faeser im Hochwasser-Gebiet „Das ist wirklich furchtbar, was da passiert ist“

Dabei sicherte Scholz den Betroffenen des Hochwassers in Süddeutschland Solidarität zu. Solidarität sei das, „was wir als Menschen am meisten brauchen“, sagte er bei seinem Besuch. „Wir werden alles dazu beitragen, auch mit den Möglichkeiten des Bundes, dass hier schneller weiter geholfen werden kann.“ Solidarität sei „geübte Praxis“ betonte er. „Das gehört sich so und so ist Deutschland.“